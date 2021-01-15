شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب فرنسا يرسل إنذارا لمنتخبات المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق المنتخب الفرنسي الفوز على نظيره النرويج بنتيجة 28-24 في المجموعة الخامسة للمباراة التي أقيمت بصالة الدكتور حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولي لليد بـ 6 أكتوبر في إطار منافسات المجموعة الخامسة والتي تضم والتي تضم كلا النرويج – النمسا – فرنسا – سويسرا لبطولة كأس العالم لكرة اليد رجال في نسختها الـ32 والتي تقام على أرض مصر في الفترة من 13 يناير الحالي حتى 31 من نفس الشهر .

وجاءت نتيجة الشوط الأول 13-12 بعد أداء ولا أروع من كلا المنتخبين مباراة نارية قوية تمتع كل لاعبي الملعب باللياقة البدنية والقوة والشراسة خاصة من قبل حراس الملعب .

وفي الشوط الثاني تمكن المنتخب الفرنسي من زيادة الفارق بينه وبين النرويج لينتهي الشوط بنتيجة 28- 24 ويطلق الحكم صافرة انتهاء اللقاء معلنا فوز منتخب فرنسا على النرويج.

ويعد منتخب الديوك أنجح المنتخبات في اللعبة، حيث توج بإجمالي 11 ميدالية في بطولة العالم، وهو صاحب الرقم القياسي في التتويج ببطولة العالم لكرة اليد برصيد 6 مرات، وكان آخر بطولة حققها عام 2017، حيث لعب 10 مباريات فاز بـ7 مباريات وتعادل مرة وحيدة وخسر مرتين، فيما سجل لاعبو المنتخب الفرنسي 278 هدف واستقبلوا 251 آخرين .

وتوج منتخب فرنسا ببرونزية النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم لكرة اليد، ورغم ذلك يحاول تجديد الفريق باللاعبين الشباب، ويعد «نيكولا كاراباتيتش» أبرز الغائبين عن البطولة بسبب الإصابة بالرباط الصليبي .

وحقق منتخب فرنسا اللقب 5 مرات في الألفية الجديدة فقط بجانب لقب نسخة 1995 .

وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد للمرة الثانية في التاريخ، حيث سبق لها استضافة البطولة في عام 1999، والتي كانت النسخة السادسة عشرة من البطولة .

ومع مشاركة 32 منتخبًا في بطولة العالم لكرة اليد 2021، تغير نظام البطولة سواء في المنافسات على اللقب، أو على كأس الرئيس، بطولة الترضية للمنتخبات التي تودع الدور الأول من البطولة، لكنها تستمر في المنافسات لتحديد المراكز من 25 وحتى 32.