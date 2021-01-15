اخبار الرياضه

أول تعليق من زيدان عقب وداع السوبر الإسباني بأمر أتلتيك بيلباو

0 نشر
محمد طلعت داود 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من زيدان عقب وداع السوبر الإسباني بأمر أتلتيك بيلباو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ، استياءه من الخسارة ضد أتلتيك بيلباو (2-1)، بنصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، والإقصاء من البطولة.

وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: الشوط الأول كان صعبًا، ولم ندخل المباراة بشكل جيد، وبيلباو سجل هدفين من فرصتين وهذا صعب، ثم قدمنا شوطا ثانيًا أفضل، وصنعنا الفرص وسجلنا هدفا.

وأضاف: لم نقرأ الشوط الأول جيدًا؛ حيث ضغطوا علينا بقوة وخسرنا الكرة، وبدأنا بطريقة ثم قمنا بتغييرها؛ لأننا لم نكن مرتاحين لمركز مودريتش في الملعب.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    153,741

  • تعافي

    121,072

  • وفيات

    8,421

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا