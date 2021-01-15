شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من زيدان عقب وداع السوبر الإسباني بأمر أتلتيك بيلباو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، استياءه من الخسارة ضد أتلتيك بيلباو (2-1)، بنصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، والإقصاء من البطولة.

وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: الشوط الأول كان صعبًا، ولم ندخل المباراة بشكل جيد، وبيلباو سجل هدفين من فرصتين وهذا صعب، ثم قدمنا شوطا ثانيًا أفضل، وصنعنا الفرص وسجلنا هدفا.

وأضاف: لم نقرأ الشوط الأول جيدًا؛ حيث ضغطوا علينا بقوة وخسرنا الكرة، وبدأنا بطريقة ثم قمنا بتغييرها؛ لأننا لم نكن مرتاحين لمركز مودريتش في الملعب.