شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد يحذر لاعبي تشيلسي من فولهام: تعادل مع حامل لقب البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ربما يملك تشيلسي، سجلا رائعا في مواجهاته ضد فولهام، لكن المدرب فرانك لامبارد قال إنه لن يستهين بمنافسه اللندني الذي يحاول تحويل مساره في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفاز فولهام مرة واحدة فقط على تشيلسي في جميع المسابقات منذ 1980 حين تفوق 1-0 في الدوري عام 2006.

ويقبع فريق المدرب سكوت باركر في منطقة الهبوط بعد 8 هزائم في 11 مباراة، لكنه لم يخسر في آخر 5 مباريات بجميع المسابقات، وتعادل 1-1 مع ليفربول حامل اللقب الشهر الماضي ومع توتنهام هوتسبير أمس الأربعاء.

وأبلغ لامبارد الصحفيين مساء أمس، فولهام يلعب بشكل جيد وأجاد أمام توتنهام الليلة الماضية، ربما شعر أن بإمكانه الفوز، وهذه هي حالته في الآونة الأخيرة. وأضاف «تعادل مع ليفربول وتوتنهام، سنخوض مواجهة صعبة». وتابع «يجب أن نشيد بسكوت وفريقه لأنه غير النظام ولعب بأسلوب واضح، ولا يعطي الكثير من الفرص لمنافسيه ويتحلى بتنظيم محكم ولديه أسلحة».