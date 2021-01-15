شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موعد عودة محمود متولي ومحمد محمود للتدريبات الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موعد عود الثنائي المصاب، محمد محمود، ومحمود متولي للتدريبات الجماعية للفريقة، وقال خلال تصريحاته لقناة الأهلي، الثنائي المصاب سيعودان للتدريبات الجماعية بعد تعافيهما من الإصابة في شهر مارس المقبل.

كان سيد عبدالحفيظ، أكد، أن كريم نيدفيد أجرى جراحة بسيطة في إصبع القدم على غرار حسين الشحات، وعطلته بعض الوقت في مشوار عودته، لكنه يسير بشكل جيد حاليا.

وأوضح، في تصريحات لقناة الأهلي، أن نيدفيد من المحتمل أن يتواجد في تدريبات الفريق قبل مونديال الأندية، وإن لم يستطع سيكون عقب عودة الفريق في منتصف فبراير.