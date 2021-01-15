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كورونا يرعب صلاح ولاعبي ليفربول بسبب إصابة هذا اللاعب بكوفيد 19

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن يرعب صلاح ولاعبي بسبب إصابة هذا اللاعب بكوفيد 19 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد موقع «ديلي ميل» البريطاني، أن هناك مخاوف شديدة داخل ليفربول، بعد إصابة داني إنجز نجم ساوثهامبتون، بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا للتقرير البريطاني، فأن هناك مخاوف من أن اللاعب يكون قد خاض مباراة ليفربول بالبريميرليج، بعد أن أصيب بالفيروس.

وكان داني إنجز، قد أحرز هدف فوز فريقه على ليفربول، في الجولة 17 من منافسات الممتاز.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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