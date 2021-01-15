شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يرعب صلاح ولاعبي ليفربول بسبب إصابة هذا اللاعب بكوفيد 19 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد موقع «ديلي ميل» البريطاني، أن هناك مخاوف شديدة داخل ليفربول، بعد إصابة داني إنجز نجم ساوثهامبتون، بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا للتقرير البريطاني، فأن هناك مخاوف من أن اللاعب يكون قد خاض مباراة ليفربول بالبريميرليج، بعد أن أصيب بالفيروس.

وكان داني إنجز، قد أحرز هدف فوز فريقه على ليفربول، في الجولة 17 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.