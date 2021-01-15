شكرا لقرائتكم خبر عن «مدفعجي دائما».. النني يحتفل بمرور 5 أعوام على انضمامه لكتيبة الأرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفى النجم المصري محمد النني، لاعب وسط فريق آرسنال الإنجليزي، بمرور 5 أعوام على انتقاله إلى صفوف الجانرز. ونشر الحساب الرسمي لنادي آرسنال تغريدة، الخميس، استرجع فيها ذكرى انضمام النني يوم 14 يناير 2016، قادما من بازل السويسري.

وكتب النني عبر «تويتر» تعليقاً على الأمر: «مدفعجي دائما، من دواعي سروري أن أتواجد هنا في أرسنال». وحقق النني، 3 ألقاب مع آرسنال، حيث توج بكأس الدرع الخيرية عامي 2018 و2021 بجانب كأس الاتحاد عام 2017.

حمل النني شارة قيادة آرسنال وهو أول لاعب مصري وعربي يحظى بهذا الإنجاز، كما أنه تخطى 100 مباراة مع الجانرز بخوض 109 لقاءات بقميص الفريق اللندني.