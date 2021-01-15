شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد لقاء ليفربول ومانشتسر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإنجليزي، مساء أمس، مواعيد مباريات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد.

وقال اتحاد الكرة الإنجليزي، في بيان على موقعه الرسمي، إن المباريات ستقام في المواعيد التالية: الجمعة 22 يناير، نشورلي – وولفرهامبتون، السبت 23 يناير، ساوثهامبتون أو شروزبري تاون – آرسنال، شلتنهام تاون- مانشستر سيتي، شيفيلد يونايتد- بليموث أرجيل، وست هام يونايتد- دونكاستر روفرز، بورنموث- كراولي تاون، برايتون – بلاكبول، سوانزي سيتي- نوتنجهام فورست، بارنسلي- نوريتش سيتي، ميلوول- بريستول سيتي.

الأحد 24 يناير، تشيلسي- لوتون تاون، برينتفورد- ليستر سيتي، مانشستر يونايتد – ليفربول، إيفرتون- شيفيلد وينيزداي، فولهام – بيرنلي. الإثنين 25 يناير، وايكومب واندررز- توتنهام هوتسبر.