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تعرف على موعد لقاء ليفربول ومانشتسر يونايتد

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإنجليزي، مساء أمس، مواعيد مباريات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد.

وقال اتحاد الكرة الإنجليزي، في بيان على موقعه الرسمي، إن المباريات ستقام في المواعيد التالية: الجمعة 22 يناير، نشورلي – وولفرهامبتون، السبت 23 يناير، ساوثهامبتون أو شروزبري تاون – آرسنال، شلتنهام تاون- مانشستر سيتي، شيفيلد يونايتد- بليموث أرجيل، وست هام يونايتد- دونكاستر روفرز، بورنموث- كراولي تاون، برايتون – بلاكبول، سوانزي سيتي- نوتنجهام فورست، بارنسلي- نوريتش سيتي، ميلوول- بريستول سيتي.

الأحد 24 يناير، - لوتون تاون، برينتفورد- ليستر سيتي، مانشستر يونايتد – ليفربول، إيفرتون- شيفيلد وينيزداي، فولهام – بيرنلي. الإثنين 25 يناير، وايكومب واندررز- توتنهام هوتسبر.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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