شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يخطط للخروج من أزمته أمام الذئاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي يوم الاثنين المقبل الفريق الأول بالإسماعيلي مع ضيفه المقاولون العرب، في مواجهة تقام على ستاد النادي الإسماعيلي في إطار منافسات الدوري العام المصري. الإسماعيلي يسعى للخروج من أزمته والكبوة التي يمر بها الفريق منذ انطلاق الموسم، فلم يحقق الدراويش إلا 6 نقاط فقط من 6 مباريات خاضها في الدوري العام، إلى جانب الإخفاق العربي وتوديع منافسات البطولة العربية أمام الرجاء المغربي من الدور نصف النهائي.

ويحتل الاسماعيلي المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط وبفارق نقطة وحيدة عن المقاولون العرب الذي يحتل المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط. مواجهة تحمل الكثير للنادي الإسماعيلي وجماهيره، فإما تحقيق الفوز واستعادة توازن الفريق في جدول الترتيب من خلال القفز إلى المركز السادس أو مواصلة النتائج السلبية التي أصبحت معتادة لهذا الجيل من اللاعبين.

وذلك مع الوضع في الاعتبار أن عدم تحقيق الفوز خلال مواجهة الإثنين قد يدفع الفريق إلى المركز قبل الأخير في جدول الترتيب وهو الأمر الذي سيعتبر وصمة عار على الجيل الحالي للنادي الإسماعيلي.