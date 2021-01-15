بناء على أقتراح "رمضان صبحي" .. إيهاب الكومي : فايلر على أعتاب بيراميدز

الشارقة - اميمة ياسر - قال الإعلامي إيهاب الكومي إن نادي بيراميدز يتواصل مع السويسري رينيه فايلر عن طريق لاعب بالفريق للتعاقد معه وقيادة الفريق الفترة المقبلة في ظل سوء النتائج.

وأضاف خلال تقديم برنامج ملعب البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الادارة في انتظار ما سوف تسفر عنه نتيجة مباراة الفريق غدا أمام نادي المقاولون العرب من أجل حسم موقف المدرب الأرجنتيني اروابارينا، ويعد فايلر على رادار النادي.

وتابع: فايلر المدير الفني السابق للنادي الاهلي دخل حسابات ادارة نادي بيراميدز بتوصية من بعض لاعبي الفريق والذين اشادوا بقدرات المدير الفني السويسري وقدرته على قيادة الفريق خلال الفترة القادمة حيث تواصل رمضان صبحي لاعب الفريق مع فايلر لإقناعه بقيادة الفريق ويؤيده عدد من اللاعبين خاصة لاعبي الأهلي السابقين.