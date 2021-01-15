رئيس سانت إيتيان: أشخاص في الزمالك طالبوا بعمولة للموافقة على إتمام صفقة مصطفى محمد..نائب رئيس الزمالك يرد : عمولات من سانت اتيان؟! احنا قضاة ولن نقبل التهديد

الشارقة - اميمة ياسر - كشف رولاند رومير، رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي،عن تفاصيل صفقة اللاعب "مصطفي محمد" مهاجم نادي الزمالك.

وقال "رومير" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نمبر وان" المذاع عبر فضائية النهار: هناك بعض الأشخاص من داخل نادي الزمالك طلبوا عمولة للموافقة على بيع مصطفى محمد للنادي الفرنسي,وسأذكر أسماء هؤلاء الأشخاص في حال فشل الصفقة لأنهم طلبوا عمولة وسأكشف عنهم لو الصفقة لم تتم ولن أتحدث في ذلك الملف في الوقت الجاري طالما المفاوضات جارية.

وتابع: مصطفى محمد لاعب جيد ونرغب في الحصول على خدماته ولكن الوقت يجري وضيف وسنتراجع عن الصفقة لو لم يوافقوا خلال ساعات للتعاقد مع بديل.

من جابنه رد هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على رولاند رومير، رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي، والذي أكد أن هناك بعض الأشخاص داخل نادي الزمالك طلبوا الحصول على عمولات من أجل بيع مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك.

وقال هشام إبراهيم في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": أطالب رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي بالكشف عن الأشخاص الذين طلبوا عمولات في صفقة مصطفى محمد, حتى نحاسبه ولن نقبل التهديد .

وشدد على أن الزمالك رفض مبدأ تقسيط الصفقة لبيع مصطفى محمد ونحن فى مؤسسة كبيرة اسمها الزمالك ولن نسمح بمثل هذه المهاترات .