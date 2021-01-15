رئيس سانت إيتيان يحدد المهلة الأخيرة قبل الانسحاب من صفقة مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قال رولاند رومير رئيس سانت إيتيان أن ناديه عرض كل ما في استطاعته لضم مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية. الجارية.

وأوضح رولاند في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "نمبر 1" على قناة النهار، أن سانت إيتيان لن يقدم عرض أكبر من المقدم حاليا لضم مصطفى محمد.

وأضاف رئيس سانت إيتيان: "آخر عرض لضم مصطفى محمد 4.5 مليون دولار، ولكن الزمالك طلب 5 مليون دولار"، موضحا: "عرضنا 4.5 مليون دولار على دفعتين، الأولى 3 مليون عند توقيع العقود والكشف الطبي، والباقي 1.5 مليون أول سنة 2022 في شهر يناير".

وأكمل: "وافقنا على إضافة بند عدم انضمام مصطفى محمد أو بيعه لأي نادي في مصر غير الزمالك، في انتظار رد من نادي الزمالك خلال من 24 إلى 48 ساعة، وإلا سنصرف النظر عن التعاقد ونبحث عن لاعب آخر".

وأشار رئيس سانت إيتيان إلى أن الزمالك سيحصل على 20 % من نسبة إعادة بيع مصطفى محمد لأي نادي آخر: "مصطفى محمد سيتحسن معنا وسينتقل لنادي كبير في أوروبا، وبالتالي الزمالك مستفيد".