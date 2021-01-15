شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرار النيابة بشأن جماهير الإسماعيلي في أحداث لقاء الرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت نيابة الإسماعيلية إخلاء سبيل المتهمين من جماهير النادي الإسماعيلي، وذلك على خلفية أحداث ما بعد مواجهة الإسماعيلي والرجاء المغربي الماضية.

كان المهندس محمود عثمان قد قام بإسال المحامي الخاص به لمساندة جماهير الدراويش، مع تواجد المستشار القانوني للنادي الإسماعيلي وتطوع أيضًا عدد كبير من المحاميين للوقوف مع أبناء المدينة في تلك الأزمة.

وودع الإسماعيلي منافسات البطولة العربية من الدور نصف النهائي بعد الهزيمة أمام الرجاء المغربي 3-1 بمجموع المباراتين.