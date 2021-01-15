شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعود للقاهرة بعد وداع البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد صباح اليوم بعثة النادي الإسماعيلي إلى الأراضي المصرية من بوابة مطار القاهرة الدولي، عقب الإخفاق الذي حدث في المغرب وتوديع الفريق لكأس محمد السادس من الدور نصف النهائي.

سادت حالة من الحزن الشديد على أوجه جميع أفراد البعثة أثناء العودة إلى القاهرة، قبل التوجه إلى الحافلة التي نقلت الفريق مباشرة إلى الإسماعيلية.

ويستعد النادي الإسماعيلي لملاقاة المقاولون العرب يوم الإثنين المقبل على ملعبه بالإسماعيلية، ضمن فعاليات الدوري العام المصري موسم 20-21.