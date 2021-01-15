شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو الزمالك يكتسحون الإنتاج الحربي بسداسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الناشئين بنادي الزمالك مواليد 2000 على الإنتاج الحربي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدوري منطقة الجيزة. وأحرز سداسية الزمالك في شباك الإنتاج الحربي كلا من مصطفى مدحت وحسن علي ومحمد المالح وأحمد توبة ومحمد جهينة ومحمد شريف.

بهذا الفوز يرفع فريق الزمالك رصيده إلى النقطة 12 في المركز الأول بعدما فاز في 4 جولات، على فرق كفر طهرمس بسباعية نظيفة وبولاق الدكور بخماسية لهدف والقناطر بهدف دون رد والإنتاج الحربي بسداسية نظيفة.

ويتكون الجهاز الفني للفريق من رفاعي محمد رفاعي مديرا فنيا ومحمد حسن مدربا وعلى يحيى مدرب حراس مرمى وإبراهيم عبدالرحمن إخصائي علاج طبيعي وأحمد محمد كوشي إداري الفريق.