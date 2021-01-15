شكرا لقرائتكم خبر عن «الأهلي» يخطط لخطف مصطفى وزيزو وبامبو من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مسؤول داخل فريق البنك الأهلي، عن تحركات، محمد يوسف، مدرب الفريق، لضم الثلاثي الزملكاوي، مصطفى فتحي وكريم بامبو ومحمود عبدالعزيز «زيزو»، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

ومن المقرر أن يعقد مسؤولو الزمالك جلسة حاسمة مع البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني من أجل مناقشة بعض العروض التي تلقاها لاعبو الفريق للرحيل على سبيل الإعارة.