شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف كواليس احتراف محمد شريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، حقيقة رحيل محمد شريف مهاجم القلعة الحمراء. وقال في تصريحات لقناة الأهلي مساء أمس: شريف مستمر معنا، ولا حديث عن رحيله في الوقت الحالي، نحن بحاجة لكل العناصر في الفترة المقبلة.

كانت أنباء كثيرة ترددت في الآونة الأخيرة عن احتراف محمد شريف، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لعدة دوريات أوروبية، خاصة بعد أن لفت اللاعب الأنظار إليه مؤخرا بسبب الأداء المميز الذي يقدمه مع المارد الأحمر في الدوري المصري أو بطولة دوري أبطال أفريقيا، أو مع منتخب مصر.