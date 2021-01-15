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كريم نيدفيد يجري جراحة جديدة.. والأهلي يحدد موعد عودته

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن كريم نيدفيد أجرى جراحة بسيطة في إصبع القدم على غرار حسين الشحات، وعطلته بعض الوقت في مشوار عودته، لكنه يسير بشكل جيد حاليا.

وأوضح، في تصريحات لقناة الأهلي، أن نيدفيد من المحتمل أن يتواجد في تدريبات الفريق قبل مونديال الأندية، وإن لم يستطع سيكون عقب عودة الفريق في منتصف فبراير.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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