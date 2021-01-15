شكرا لقرائتكم خبر عن كريم نيدفيد يجري جراحة جديدة.. والأهلي يحدد موعد عودته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن كريم نيدفيد أجرى جراحة بسيطة في إصبع القدم على غرار حسين الشحات، وعطلته بعض الوقت في مشوار عودته، لكنه يسير بشكل جيد حاليا.

وأوضح، في تصريحات لقناة الأهلي، أن نيدفيد من المحتمل أن يتواجد في تدريبات الفريق قبل مونديال الأندية، وإن لم يستطع سيكون عقب عودة الفريق في منتصف فبراير.