شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: باتشيكو يرفض ضم صفقات جديدة للزمالك ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي خالد الغندور، إن إدارة نادي الزمالك تسعى لحسم صفقة وحيدة خلال موسم الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف الغندور عبر شاشة قناة الزمالك: «الزمالك يبحث حسم صفقة لاعب من أندية الدرجة الثانية ولكنه ليس مهاجم الألومنيوم الذي ذكرت بعض المواقع أنه الصفقة الجديدة للنادي الأبيض».

وفجر الغندور مفاجأة مؤكداً باتشيكو يرفض ضم أي صفقة جديدة في الزمالك في يناير الجاري.

وأوضح: «باتشيكو اجتمع بإدارة الزمالك وأكد لها عدم احتياجه لأي صفقة جديدة حتى لو رحل مصطفى محمد للدوري الفرنسي».