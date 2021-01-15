شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يطيح مجددا بالأسطورة ليونيل ميسي في سباق الأغلي بالعالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتل المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي المركز الرابع بين أعلى لاعبي كرة القدم في العالم من حيث القيمة السوقية، في دراسة أجرتها مؤسسة «KPMG» إحدى أكبر مؤسسات العالم في الدراسات الاقتصادية.

تربع الفرنسي الشاب كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان على صدارة التصنيف، بقيمة سوقية بلغت 200 مليون يورو، كأغلى لاعبي العالم في الوقت الحالي، متفوقًا بفارق ضخم أمام الإنجليزي رحيم ستيرلينج نجم فريق مانشستر سيتي، الذي احتل المركز الثاني بقيمة بلغت 132.5 مليون يورو.

خلف الإنجليزي جادون سانشو نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني قيمته السوقية 130 مليون يورو، جاء صلاح في المركز الرابع، بقمة سوقية بلغت 122.2 مليون يورو، متفوقًا على زميله السنغالي ساديو ماني وإنجليزي آخر هو هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبر، اللذين تساويا بقيمة بلغت 120 مليون يورو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي احتل المركز الثاني عشر، بقيمة بلغت 112.2 مليون يورو، بينما خرج البرتغالي كريستيانو رونالدو من قائمة الخمسين الأعلى قيمة، حيث حددت المؤسسة قيمته السوقية بـ 63.2 مليون يورو.