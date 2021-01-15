شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يجمد مستحقات لاعبي الاتحاد بسبب الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر محمد مصيلحى، رئيس نادي الاتحاد السكندري، إيقاف مستحقات لاعبي فريق الكرة، عقب الهزيمة أمام الجونة (2-0)، مساء الخميس على ملعب خالد بشارة في الغردقة، ضمن الجولة السابعة من الدوري الممتاز. وجاء هذا القرار بالتنسيق بين مصيلحي وحسام حسن المدير الفني، وإبراهيم حسن مدير الكرة، وسيتم ذلك اعتبارا من اليوم حتى تتحسن نتائج الفريق.

قال النادي في بيان، إن قرار إيقاف المستحقات جاء أيضا بسبب الأداء غير الجيد في بعض المباريات، خاصة مباراة أمس، رغم توفير الإدارة كافة عوامل الاستقرار والنجاح، سواء مالية أو إدارية.

وأضاف البيان: «مجلس الإدارة بصدد اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إعادة الانضباط لصفوف الفريق مُجددا، وتحقيق آمال وطموحات جماهيره». وأتم النادي بيانه بدعوة الجماهير لمساندة فريقها للعودة من جديد للأداء المميز، الذي أشاد به الجميع في بداية هذا الموسم.