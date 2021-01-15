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الأهلي يستعد اليوم لمواجهة «البنك»

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الكروي للنادي الأهلي، تدريباته اليوم الجمعة؛ استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي خاض مرانا خفيفا الأربعاء بعد الفوز على الإنتاج الحربي برباعية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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