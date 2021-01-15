شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت عبد الهادي عن رحيل ثنائي الزمالك: «لا أعرف الحقيقة»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث مدحت عبدالهادي، مدرب فريق الكرة بنادي الزمالك، عن حقيقة رحيل الثنائي كريم بامبو ومصطفى فتحي على سبيل الإعارة لصفوف البنك الأهلي خلال موسم الانتقالات الشتوية الجارية.

كانت تقارير صحفية أكدت على حسم البنك الأهلي التعاقد مع ثنائي الزمالك على سبيل الإعارة في يناير الحالي. وقال عبدالهادي في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: «قرأت الخبر منذ قليل مثل باقي جماهير الزمالك».

وأتم حديثه: «لا أعرف حقيقة هذا الخبر حتى الاّن».