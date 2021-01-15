شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حقيقة موقفه من ضم عمر خربين وأسامة جلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مدحت عبدالهادي، مدرب عام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقف النادي من ضم الثنائي عمر خربين لاعب الهلال السعودي السابق، وأسامة جلال مدافع إنبي.

وقال عبدالهادي في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: «من الوارد ضم خربين والتفاوض معه بقوة بعدما عرضه البعض على الزالك».

وواصل: «أتمنى انضمام أسامة جلال للزمالك فهو لاعب جيد في مركز قلب الدفاع، ونرغب في التعاقد معه منذ موسمين، وسيكون إضافة كبيرة لنا».