شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشكك في هوية رئيس سانت إتيان ويطالبه بكشف أسماء ‏المطالبين بالعمولات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شكك المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك، في هوية رئيس سانت إيتيان الذي أجري مداخلة هاتفية اليوم بإحدى القنوات الفضائية وأدلى بتصريحات تشير إلى طلب مسؤولي النادي الأبيض عمولات من أجل اتمام صفقة مصطفى محمد.

وقال هشام إبراهيم في تصريحات تلفزيونية عبر شاشة قناة الزمالك:: «هل تم التأكد من أنه الذي أجرى المداخلة هو بالفعل رئيس نادي سانت إيتيان؟ أريد منه أن يبلغنا بأسماء الأشخاص الذين طلبوا العمولات، ونحن لا نقبل التهديد».

وأضاف: «نادي الزمالك عريق وكبير ولا يسمح بهذه الإهانة، ولو يمتلك رئيس النادي الفرنسي الأسماء فليقدمها لنا».

وأتم حديثه: «الصفقة مرفوضة في حالة دفع قيمتها على أقساط، نريد الأموال (كاش)، والزمالك لن يقبل أي تهديدات».