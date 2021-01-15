شكرا لقرائتكم خبر عن أوناجم يوضح حقيقة رحيله عن الزمالك خلال الميركاتو الشتوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف وكيل النجم المغربي، محمد أوناجم، حقيقة ما تم تناوله خلال الفترة الحالية بشأن رحيله عن فريقه الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية، خاصة بعد خروجه من حسابات المدرب البرتغالي، جايمي باتشكيو.

وقال كريم البلق، وكيل اللاعب المغربي، إن أوناجم لن يرحل عن الزمالك خلال الفترة المقبلة، وأنه باق في الفريق الأبيض لنهاية عقده.

وأضاف خلال تصريحاته متلفزة مساء أمس، أن كل ما أثير في هذا التوقيت عن رحيل موكلي، عار تمام عن الصحة.