شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الأهلي ترد على أحمد عفيفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد الإعلامي إبراهيم المنيسي، عبر شاشة قناة الأهلي، على تصريحات المحلل أحمد عفيفي، بخصوص ما تناوله الأخير حول فشل النادي الأحمر في تحقيق ألقاب وبطولات مطلع الثمانينيات في ظل تواجد المحترف الغاني جورج الحسن، والتأكيد على أن الزمالك والمقاولون قد استفادا من نجومهما المحترفين في ذلك الوقت مثل كوارشي وأنطوان بل، وإشارته إلى إلغاء اتحاد الكرة تعاقد الأندية مع المحترفين بعد فشل صفقة الغاني جورج الحسن في الأهلي.

وقال المنيسي عبر شاشة قناة الأهلي في رسالة لعفيفي: «الأهلي الذي فشل في وجود جورج الحسن في الفترة ما بين عامي 1982 و1985 قد حقق 7 ألقاب بواقع 3 أفريقيا و3 لكأس مصر ولقب دوري».

وواصل: «الزمالك الذي قال عنه أحمد عفيفي أنه نجح مع كوارشي حقق لقبين فقط خلال المواسم الثلاثة سالفة الذكر».