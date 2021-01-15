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الأهلي يكشف موعد عودة الخماسي المصاب ‏

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موعد عودة الخماسي المصاب بصفوف الفريق لخوض التدريبات الجماعية.

وقال عبدالحفيظ عبر تصريحات لقناة الأهلي: «مروان محسن تحسنت حالته وسيشارك في التدريبات خلال 48 ساعة».

وواصل: «أجايي سيخوض مران الأحد المقبل وعمرو السولية يشارك في تدريبات الغد بشكل طبيعي».

وأتم حديثه: «كريم ندفيد بإمكانه خوض تدريبات الأهلي نهاية الشهر الجاري، في حين أن عودة محمد محمود ستكون في شهر مارس المقبل».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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