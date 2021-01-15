شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي: تفاصيل عرض مغري من بيراميدز لفرجاني ساسي.. وتحرك أخير من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسؤولي نادي الزمالك قدموا عرضهم الأخير للتونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق لتجديد تعاقده في الفترة المقبلة.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه على قناة «النهار»: «وصل عرض الزمالك إلى مليون و700 ألف يورو في الموسم الواحد، في الوقت الذي يرغب اللاعب في الحصول على مليوني و600 ألف دولار في الموسم الواحد على أن يكون التجديد لمدة 3 مواسم ويحصل على 50% من إجمالي الـ3 مواسم مقدم».

وتابع: «في الوقت الذي فتح بيراميدز خط مفاوضات مع اللاعب وعرضوا عليه مليونين ونصف مليون دولار في الموسم على أن ينضم لنهاية الموسم».

وأتم: «بيراميدز فشل في تسويق الثلاثي ويلفريد كانون وعمر لعيوني وعبده لومالا وطلب الثلاثي الحصول على باقي مستحقاتهم كاملة حال رغبة بيراميدز في رحيلهم»..