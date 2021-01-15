شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة عمولة مصطفى محمد تشتعل.. عضو المكتب التنفيذي للزمالك يعلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق إبراهيم عبدالله، عضو المكتب التنفيذي بنادي الزمالك، على حديث رولاند رومير، رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي، الذي كشف خلالها آخر تفاصيل العرض المقدم من جانب النادي الفرنسي لشراء مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر.

وقال إبراهيم عبدالله في تصريحات عبر «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «من قال إن هناك أشخاص طلبوا عمولات فهو شخص (...)». تابع: «كل الكلام ده خاطئ ولم يحدث على الإطلاق ونادي الزمالك لا يوجد به أشخاص يحصلون على عمولات».