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‏خالد الغندور: نادٍ مصري يفاوض فرجاني ساسي

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي خالد الغندور، إن التونسي فرجاني ساسي المحترف بصفوف فريق الكرة بنادي الزمالك قد تلقى عرضاً من أحد أندية للانتقال إليه في يناير الجاري.

وأضاف الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك: «مسؤولو نادي مصري قاموا بالاتصال بإدارة الزمالك من أجل شراء ساسي ولكن النادي رفض».

وشدد الغندور على اقتراب ساسي من تجديد تعاقده مع الزمالك، مشيداً بدور اللجنة الثلاثية القائمة بأعمال مجلس إدارة النادي.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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