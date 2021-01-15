شكرا لقرائتكم خبر عن ‏خالد الغندور: نادٍ مصري يفاوض فرجاني ساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي خالد الغندور، إن التونسي فرجاني ساسي المحترف بصفوف فريق الكرة بنادي الزمالك قد تلقى عرضاً من أحد أندية الدوري المصري للانتقال إليه في يناير الجاري.

وأضاف الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك: «مسؤولو نادي مصري قاموا بالاتصال بإدارة الزمالك من أجل شراء ساسي ولكن النادي رفض».

وشدد الغندور على اقتراب ساسي من تجديد تعاقده مع الزمالك، مشيداً بدور اللجنة الثلاثية القائمة بأعمال مجلس إدارة النادي.