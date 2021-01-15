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وزير الشباب والرياضة يزور كفر الشيخ اليوم

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مجدي أبو العينين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقوم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الجمعة، يرافقه محافظي كفر الشيخ والمنوفية بزياره لفرعي نادي سيتي كلوب في مدينتي كفر الشيخ وشبين الكوم.

تبدأ الزيارة بأداء صلاة الجمعة في كفر الشيخ ثم زيارة فرع النادي في كفر الشيخ وبعدها التوجه إلى شبين الكوم وحضور المؤتمر الصحفي لوزير الشباب والرياضة ومحافظ المنوفية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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