شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يزور كفر الشيخ اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقوم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الجمعة، يرافقه محافظي كفر الشيخ والمنوفية بزياره لفرعي نادي سيتي كلوب في مدينتي كفر الشيخ وشبين الكوم.

تبدأ الزيارة بأداء صلاة الجمعة في كفر الشيخ ثم زيارة فرع النادي في كفر الشيخ وبعدها التوجه إلى شبين الكوم وحضور المؤتمر الصحفي لوزير الشباب والرياضة ومحافظ المنوفية.