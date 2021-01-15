شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الزمالك: شرط وحيد لبيع مصطفى محمد إلى سانت إتيان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن هناك شرط وحيد من أجل الموافقة على بيع مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك، إلى نادي سانت إتيان الفرنسي.

وقال هشام إبراهيم في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «العرض المالي الذي تقدم به النادي الفرنسي جيد ولكن هناك شرط وحيد».

وأكد: «شرط الزمالك من أجل الموافقة على بيع مصطفى محمد هو حصول نادي الزمالك على 5 ملايين دولار كاش من أجل سد مستحقات اللاعبين وشراء لاعب بديل لمصطفى محمد».