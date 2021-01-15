شكرا لقرائتكم خبر عن صدارة الدوري بين الهلال والأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية مساء اليوم (الجمعة) نحو الجوهرة المشعة لمتابعة لقاء القمة التي تجمع فريق الأهلي بمتصدر الدوري الهلال عند الساعة 8:10م، ويحل النصر ضيفاً ثقيلاً على الرائد في بريدة عند الساعة 6:10م، ويستضيف ضمك نظيره الوحدة عند الساعة 3:55م.

الأهلي يطمع في الصدارة

يستضيف الأهلي ثالث الدوري نظيره الهلال المتصدر في واحدة من أقوى لقاءات الدور الأول لدوري المحترفين، إذ يطمع صاحب الأرض لمعادلة الرصيد النقطي مع ضيفه في لقاء الليلة من خلال الفوز وحصد نقاط اللقاء الثلاث، حيث يدخل الأهلي هذا اللقاء في المركز الثالث برصيد 22 نقطة حصدها من 7 انتصارات وتعادل وحيد و4 خسائر، وله من الأهداف 19 وعليه 20 هدفاً، فيما يدخل فريق الهلال هذا اللقاء سعياً لكسر حاجز التعادلات والعودة لطريق الانتصارات، إذ خسر الفريق 6 نقاط في آخر ثلاث جولات اكتفى فيها بالتعادل ليصل للنقطة 25 جمعها من 7 انتصارات و4 تعادلات وخسارة وحيدة، وله من الأهداف 20 وعليه 8 أهداف فقط.

النصر والرائد ورحلة البحث عن العودة

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يخوض فريق الرائد لقاء صعبا أمام ضيفه النصر، إذ يدخل صاحب الأرض هذا اللقاء بعد تعثره في آخر 7 جولات، حيث تعادل في 3 لقاءات، وخسر 4 لقاءات ليتراجع الفريق للمركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة حصدها من 3 انتصارات و4 تعادلات و5 خسائر، وله من الأهداف 14 وعليه 17 هدفاً، أما فريق النصر فإنه يعيش حالة من التفاؤل بالعودة لمركزه الطبيعي بعد أن حقق نتائج إيجابية في آخر 4 جولات بعد فوزه في 3 لقاءات وتعادله في لقاء ليقفز للمركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادلين و6 خسائر، وله من الأهداف 18 وعليه مثلها.

ويقف التاريخ بجانب النصر، إذ التقى الفريقان في 24 مواجهة في دوري المحترفين، وانتصر النصر في 19 منها، فيما فاز الرائد في لقاء وحيد وتعادلا في 4 لقاءات، ومزق هجوم النصر الشباك الرائدية، إذ أحرز هجومه 58 هدفاً، فيما أحرز هجوم الرائد 14 هدفاً فقط.

الوحدة يبحث عن نقاط ضمك

وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، يدخل فريق ضمك لقاءه أمام ضيفه الوحدة بحثاً عن فوز يجدد آماله بالبقاء، إذ تعرض الفريق لهزة فنية بخسارته لسبع نقاط متتالية في آخر 3 جولات بعد تعادله في لقاء وخسارته للقاءين، ما أطاح به في المركز السادس عشر والأخير برصيد 8 نقاط فقط جمعها من انتصارين ومثلها تعادل و8 خسائر، وله من الأهداف 15 وعليه 24 هدفاً، أما الوحدة فإنه يطمح لحصد 3 نقاط ومواصلة منافسته على مراكز المقدمة، إذ يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 19 نقطة حصدها من 6 انتصارات وتعادل وحيد و5 خسائر، وله من الأهداف 16 وعليه 15 هدفاً، وسبق أن التقى الفريقان في لقاءين في دوري المحترفين وذلك في الموسم الماضي، وانتهى اللقاءان بفوز الوحدة ذهاباً بهدف دون مقابل وإياباً بثلاثة أهداف لهدفين.