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قبل أيام من مواجهة المارد الأحمر.. البنك الأهلي يضم ثنائي الزمالك

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حصل نادي البنك الأهلي، على خدمات ثنائي الزمالك مصطفى فتحي وكريم بامبو، على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم.

وبحسب "اليوم السابع"، خرج مصطفى فتحى وكريم بامبو من حسابات البرتغالى جايمى باتشيكو، الذي وافق على خروجهما من قائمة الزمالك، لصعوبة مشاركتهما في الفترة المقبلة.

ويستعد نادى البنك الأهلى لمواجهة فريق الأهلى المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد حرس الحدود بالمكس، في إطار الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل البنك الأهلي، الصاعد حديثا للدوري الممتاز، المركز العاشر، برصيد 7 نقاط.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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