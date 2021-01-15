ملف الخميس.. أزمة سانت إيتيان والزمالك.. وخسارة الريال.. وعرضان لرحيل لاعب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس 14 يناير.

للتعاقد مع أجنبي.. باتشيكو يحدد أول الراحلين عن الزمالك

"عرضان للرحيل".. الخليج 365 يكشف ماذا يدور في الأهلي لإنهاء أزمة جيرالدو؟

"ترشيح وترحيب".. الخليج 365 يوضح كواليس اهتمام الزمالك بضم هداف الألومنيوم

قرار من اتحاد الكرة بشأن الكشف عن اللاعبين من كورونا قبل المباريات

أسوان يفرض التعادل على غزل المحلة بحضور عبد العال

وكيل أوناجم لـ"الخليج 365": اللاعب مستمر مع الزمالك.. وشائعات الرحيل "كلام فاضي"

البحرين آخر الحضور.. اكتمال عدد المنتخبات المشاركة في بطولة العالم لليد

الجونة يؤمن المركز الثالث بثنائية في مرمى الاتحاد

مصدر لمصراوي: لجنة مونديال الأندية لكرة القدم تواصلت مع مصر لتطبيق "فقاعة اليد"

بالفيديو.. حجازي يتلقى الهزيمة الأولى مع اتحاد جدة بهدف قاتل في الدوري

السويد تفوز على مقدونيا وتقاسم مصر صدارة المجموعة بمونديال اليد

محامي السلمي لـ"الخليج 365": نطالب الأهلي بتعويض 385 ألف دولار

مصدر لمصراوي: فتحي وبامبو يقتربان من البنك الأهلي.. وجلسة لحسم مصيرهما

صلاح يتحدث عن.. لعب كل المباريات.. قرارات كلوب.. تأثير الإصابات

قناة الزمالك: نادِ مصري طلب شفهياً ضم فرجاني ساسي.. وأحداد لن يرحل

سانت إيتيان أشخاص بالزمالك طلبوا عمولات.. وسنكشف أسمائهم حال فشل الصفقة

رئيس سانت إيتيان يحدد المهلة الأخيرة قبل الانسحاب من صفقة مصطفى محمد

ريال مدريد يطلق على نفسه الرصاص ويمنح بيلباو نهائي "سوبر" مع برشلونة

الزمالك: سنعاقب من طلب عمولات في صفقة مصطفى "إن وجد".. وننتظر دليل