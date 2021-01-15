ريال مدريد يطلق على نفسه الرصاص ويمنح بيلباو نهائي "سوبر" مع برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

فاز أتليتك بيلباو على ريال مدريد بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت مساء الخميس بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب لا روزاليدا.

وارتكب ريال مدريد الكثير من الأخطاء خلال المباراة، ومن وكان الخطأ الدفاعي لريال مدريد سببًا في هدفي أتليتك بيلباو خلال المباراة.

ويلتقي أتليتك بيلباو بموجب هذه المباراة مع برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني الأحد المقبل.

التشكيل

وتكون تشكيل ريال مدريد من: تيبو كورتوا، لوكاس فاسكيز، سيرجيو راموس، رافائيل فاران، فلوران ميندي، كاسيميرو، لوكا مودريتش، توني كروس، ماركو أسينسيو، ايدين هازارد، كريم بنزيما.

وتكون تشكيل أتليتك بيلباو من: أوناي سيمون، بالينزياجا، مارتينيز، نونيز، كابا، مونيان، فينسيدور، داني جارسيا، دي ماركوس، ويليامز، راؤول جارسيا.

أحداث المباراة

حاول ريال مدريد مبكرًا تهديد مرمي بيلباو، وعن طريق ايدين هازارد كاد التقدم أن يأتي بالقميص الأبيض إلا أن اللاعب البلجيكي بعد استلام الكرة بشكل رائع في منطقة الجزاء وغيّر اتجاه جسمه فوجئ بالدفاع يبعد الكرة من أمامه إلى ركنية.

وأحرز راؤول جارسيا هدف التقدم لأتلتيك بيلباو في الدقيقة 19 بعدما قطع داني جارسيا كرة تم تمريرها بالخطأ من دفاع الريال عن طريق لوكاس فاسكيز ولعبها بينية لزميله الذي لم يقصر في تسديد كرة أرضية مرت من كورتوا الذي حاول معها لكنها كانت أسرع من رد فعله.

وارتكب لوكاس فاسكيز خطأ في الدقيقة 37 من عمر المباراة بعدما عرقلة انيجو مارتينيز في منطقة الجزاء ليطلق الحكم صافرته دون تردد.

وضاعف راؤول جارسيا النتيجة في الدقيقة 38 بإضافة الهدف الثاني من ركلة جزاء نفذها باتقاف تجاه الزاوية اليسرى العليا لتيبو كورتوا الذي ذهب جهة اليمين.

وكاد مونيايين أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 54 من عمر المباراة بعد عرضية من الجانب الأيمن استقبلها برأسية قوية أتت بجوار القائم الأيسر لكورتوا.

وعرف ريال مدريد شكل الخطورة في الدقيقة 58 بعدما حصل على الكرة من كاسيميرو على حدود منطقة الجزاء وسددها رائعة أتت أعلى من العارضة.

ومجددًا أهدر ماركو أسينسيو في الدقيقة 62 بعد عمل رائع من توني كروس وتمريرة مميزة من مودريتش لزميله الإسباني الذي سدد كرة مباشرة على المرمى كان القائم من تصدى لها ثم أبعدها الدفاع.

ومرة ثالثة أتت الخطورة من أسينسيو في الدقيقة 69 وفي هذه المرة بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت في العارضة وخرجت لضربة مرمى.

وقلص كريم بنزيما النتيجة لصالح ريال مدريد في الدقيقة 73 من عمر المباراة بعدما لعب كاسيميرو كرة بالرأس منحها مدافع بيلباو بالخطأ للمهاجم الفرنسي ليسكنها الشباك، ورفع الحكم المساعد رايته ومحتسبًا تسلل قبل أن يقرر حكم الفيديو المساعد صحة موقف لاعب الريال ويحتسب الهدف.

وحصل أسيير فيلاليبري على فرصة إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 80 بعد مشاركته مباشرة حيث انفرد بمرمى كورتوا لكن الحارس البلجيكي كان في الموعد وحرس مرماه بشكل رائع.

ومجددًا هز بنزيما الشباك في الدقيقة 82 لكن هذه المرة من تسلل واضح على اللاعب الفرنسي الذي راوغ دفاع بيلباو وسدد في الشباك.

وسقط راموس في منطقة الجزاء بالدقيقة 90+5 وطالب بركلة جزاء، وانتظر الحكم رأي حكم الفيديو المساعد لكنه قرر في النهاية عدم وجود خطأ.

وانتهت المباراة بفوز أتليتك بيلباو 2-1 ليتمكن من خوض نهائي كأس السوبر أمام برشلونة.