سانت إيتيان أشخاص بالزمالك طلبوا عمولات.. وسنكشف أسمائهم حال فشل الصفقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قال رولاند رومير رئيس سانت إيتيان الفرنسي، أن ناديه معجب بمصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك، موضحا أنه لن يضم أي لاعب آخر من مصر حال فشل التعاقد معه.

وأضاف رولاند في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "نمبر 1" على قناة النهار: "رأينا مسؤولين مختلفين في الأراء داخل النادي.. لا أتهم أحد بعينه ولكن هل هناك أفراد يريدون الحصول على نسبة من الصفقة؟"

وأكمل: "إذا لم تتم الصفقة فسأعلن عن الأسماء التي تحاول الحصول على عمولة ونسبة من الصفقة".

ووجه رئيس سانت إيتيان رسالته للاعب: "أتأسف لمصطفى محمد، فهو رجل عاقل ومباشر في حديثه، ولكن للأسف لن نستطيع ضمه إذا لم يوافق الزمالك خلال فترة الانتقالات الجارية، ولن نستطيع ضمه في الصيف لأننا وقتها سنكون تعاقدنا مع لاعب آخر".

وأوضح: "خلال 20 سنة عملي كرئيس لنادي سانت إيتيان، لم أظهر على شاشة تليفزيون دولة أريد الحصول على أحد لاعبيها".

وأمهل رئيس النادي الفرنسي، مسؤولي الزمالك، 48 ساعة قبل انسحاب سانت إيتيان من الصفقة.

وعرض النادي الفرنسي ضم 4.5 مليون دولار، على أن تسدد على دفعتين مع نسبة إعادة بيع 20 % لاي نادي آخر، والموافقة على شرط عدم بيع اللاعب لأي نادي آخر في مصر، إلا أن الزمالك طلب 5 مليون دولار كاش للاستغناء عن اللاعب.