سوق الانتقالات | النجم الساحلي يُغير البرازيلي فييرا بمدرب وطني!

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، اليوم الخميس، عن تعاقده مع لسعد الدريدي ليتولى مُهمة تدريب الفريق خلفًا للمدرب البرازيلي جورفان فييرا والذي كان قد تمت إقالته يوم الإثنين الماضي.

وأفاد النادي الذي يعاني من أزمة نتائج عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، بالتعاقد مع الدريدي البالغ من العمر 43 عامًا، بعقد لمدة عام ونصف العام.

وكان الدريدي قد أعلن قبل نحو أسبوعين، استقالته من تدريب النادي الأفريقي المُتعثر في سباق الدوري.

وكان النجم قد تعاقد مع فييرا في نوفمبر الماضي وحقق الفريق معه ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد وتعرض لخسارتين.

ويحتل النجم الساحلي المركز السادس في ترتيب الدوري التونسي، برصيد 11 نقطة من سبع مباريات خاضها، بفارق خمسة نقاط خلف المتصدر الترجي، ولديه مباراة مؤجلة.