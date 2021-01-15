الدوري السعودي | فهد المولد يشعر بالرضى رغم هزيمة الاتحاد من أبها

أبدى فهد المولد لاعب فريق الاتحاد، رضاه رغم هزيمة فريقه أمام أبها صفر / 1، اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي).
وقال المولد عقب المباراة في تصريحات تلفزيونية لقناة” السعودية الرياضية”، إن النقص العددي في صفوف فريقه بعد طرد زميله سعود عبد الحميد في الدقيقة 15، أثر على مجريات المباراة.
وأوضح أن اللعب لمدة 75 دقيقة بعشر لاعبين أمام أبها كان مهمة صعبة، وكان سببًا للهزيمة في مباراة اليوم.
واضاف المولد: “فرحة لاعبي أبها وكأنهم فازوا ببطولة تدل على مدى قوة نادي الاتحاد واشكر زملائي على أدائهم الرجولي رغم الهزيمة”.
وتجمد رصيد الاتحاد عند 21 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع أبها رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس
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