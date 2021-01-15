بلباو يهزم ريال مدريد ويضرب موعدا مع برشلونة في نهائي السوبر الإسباني

المنامة - ياسر ابراهيم - حرم أتلتيك بلباو جماهير كرة القدم حول العالم من كلاسيكو إسباني جديد بعدما جرّد ريال مدريد من لقبه بطلا لمسابقة كأس "السوبر الإسباني" بالفوز عليه 2-1 الخميس في نصف النهائي.



وضرب بلباو موعدا مع برشلونة الغريم اللدود للفريق الملكي في المباراة النهائية للمسابقة في صيغتها الجديدة التي ستقام الأحد.



وشاركت أربعة فرق في المسابقة بحلتها الجديدة، هي ريال مدريد بطل الدوري وحامل اللقب، وبرشلونة وصيف الدوري، وريال سوسييداد وأتلتيك بلباو اللذان وصلا إلى نهائي الكأس الموسم الماضي والذي أرجئ إلى الرابع من نيسان/أبريل المقبل بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.



وكان من المفترض أن تقام المسابقة في المملكة العربية السعودية كما حصل في النسخة الأولى لكن تفشي "كوفيد-19" حال دون ذلك ليكون إقليم الأندلس مستضيفا لمبارياتها الثلاث.



ورغم أن ربع الساعة الأول كان في معظمه لصالح الميرينغي لكن الفريق الباسكي خطف هدف السبق بعد تمريرة بينية من داني غارسيا لراوول غارسيا الذي اخترق منطقة الجزاء وسدّد كرة أرضية مرّت من تحت الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (18).



واقترف لوكاس فاسكيز خطأ فادحاً على إينيغو مارتينيز داخل المنطقة المحرّمة احتسب على إثرها الحكم ركلة جزاء سدّدها غارسيا نفسه بنجاح في الجهة العكسية لكورتوا (38).



وباءت كل محاولات فريق الفرنسي زين الدين زيدان بالفشل فكانت هجمات مواطنه كريم بنزيمة والبلجيكي إدين هازار تنتهي قبل الوصول لمرحلة تشكيل خطر على مرمى الحارس أوناي سيمون، أو ليكون الحظ عائقا كما حصل مع ماركو أسينسيو الذي أصاب القائم الأيمن (58) ثم العارضة (68).



واهتزت شباك بلباو بهدف لبنزيمة بتسديدة من مسافة قريبة تم تأكيده بعد العودة لحكم الفيديو المساعد (في إيه آر) بعد الشك بأن اللاعب ذو الأصول الجزائرية كان متسللا (73).



وسجل بنزيمة هدفا ثانيا لكن راية الحكم كانت حاسمة هذه المرة (82).



واحتسب الحكم 6 دقائق كوقت بدل عن ضائع ضغط خلالها لاعبو ريال بشكل كبير لكن دون طائل.

المصدر: فرانس برس