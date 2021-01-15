أرسنال يفشل في تحقيق الفوز أمام كريستال بالاس

المنامة - ياسر ابراهيم - انتهت مباراة أرسنال وضيفه كريستال بالاس بالتعادل السلبي اليوم الخميس في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويحتل أرسنال المركز 11 مؤقتاً بـ24 نقطة فيما يأتي كريستال بالاس في المركز 13 بـ23 نقطة.



وكان فريق الإسباني ميكيل أرتيتا فاز بمبارياته الأربع السابقة في جميع المسابقات، ليرفع سلسلة مبارياته الخالية من الهزائم إلى خمس.



في المقابل فشل كريستال بالاس بتحقيق فوزه الثاني توالياً في الدوري.



وفاز فريق المدرب الخبير روي هودجسون بمباراة واحدة فقط من مبارياته الثماني الماضية في جميع المسابقات.