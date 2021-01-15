الامارات | عجمان ينتظر الصفقــات الجديدة في مواجهة الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان ينتظر الصفقــات الجديدة في مواجهة الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل عجمان منافسه الفجيرة الساعة الثامنة مساءً، اليوم، على استاد راشد بن سعيد، في ختام مرحلة الذهاب من دوري الخليج العربي، في صراع قوي للفريقين للهروب من شبح الهبوط، خصوصاً عجمان الذي يعاني في المركز قبل الأخير بثلاث نقاط، ومن دون فوز حتى الآن. ويدخل «البرتقالي» اللقاء بشكل جديد، بعد أن دعم صفوفه بثلاثة لاعبين جدد أملاً في تحسين النتائج.

واضطر عجمان إلى التعاقد مع مهاجمه السابق، الفرنسي مايغا، لإيجاد حل لقلة التهديف في الفريق، حيث سبق للاعب أن حمل قميص «البرتقالي» في 2017، وسجل وقتها 10 أهداف. وحلّ بديلاً للغاني وليم أوسو. ودخل البرازيلي دييغو جارديل ضمن قائمة «البرتقالي»، لتدعيم الوسط بعد تجربة ناجحة للاعب مع الظفرة في الموسم الماضي، قادماً من كويابا البرازيلي. هذا إلى جانب مهاجم كلباء إبراهيم خميس، الذي لم يشارك مع فريقه في أي مباراة منذ بداية الموسم. ويأمل «البرتقالي» أن يتذوق أول فوز له في الدوري للانطلاقة نحو المنطقة الآمنة. وفي خمس مواجهات سابقة، فاز الفجيرة في ثلاث، وفوز واحد لعجمان، ويحتل الفجيرة المركز 12 بسبع نقاط، وتشكل المباراة أهمية كبيرة له أيضاً للابتعاد عن القاع.

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