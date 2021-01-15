الامارات | شارينا الفلاسي بطلة سباق السيدات في مهرجان محمد بن زايد للقدرة

شكرا لقرائتكم خبر عن شارينا الفلاسي بطلة سباق السيدات في مهرجان محمد بن زايد للقدرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت الفارسة شارينا أحمد الفلاسي بلقب سباق السيدات في افتتاح مهرجان محمد بن زايد للقدرة، أمس، في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي، بمشاركة 121 فارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية داخل الدولة.

وحسمت الفلاسي اللقب على صهوة الجواد «سيرافينو» المملوك إلى إسطبل المغاوير، رغم احتلالها المركز الـ20 في المرحلة الأولى، لكنها تقدمت إلى المرتبة السادسة في المرحلة الثانية، وصعدت إلى الوصافة في الثالثة، قبل أن تتصدر السباق في المرحلة الرابعة.

وحلت في الوصافة الفارسة أفنان إبراهيم على صهوة الجواد «بركة إليخيدو» المملوك إلى إسطبل المغاوير، وفي المركز الثالث الفارسة اللبنانية وعد نديم على صهوة الجواد «سراب» المملوك إلى إسطبلات الوثبة.

وتصدرت المرحلة الأولى الإسبانية جوليا سيراباسا لمسافة 35 كيلومتراً على صهوة الجواد «راي مار بينغامين» المملوك إلى إسطبل (إيه بي إتش)، مسجلة 1:12:14 ساعة، وجاءت ثانية ميثاء عبيد الكعبي على صهوة الجواد «إس إم بولزها» المملوك إلى إسطبلات (سيح السلم 2)، مسجلة 1:12:27 ساعة، وتبعتها في المرتبة الثالثة الفارسة آية عبدالرضا على صهوة الجواد «أنتون السيهاوان» المملوك إلى إسطبلات (إف 3) بزمن 1:12:30 ساعة.

في المقابل، شهدت المرحلة الثانية لمسافة 25 كيلومتراً تغييرات كبيرة في المراكز التي تنافس على الصدارة، بعدما قفزت نسرين علي خالد من المركز الـ43 إلى الأول على صهوة الجواد «كاباليستك لارزاك» المملوك إلى إسطبلات سيح السلم، مسجلة زمناً قدره 49:40 دقيقة، كما تقدمت الفارسة أفنان إبراهيم من الثامن، مسجلة زمناً قدره 51:44 دقيقة، بينما تراجعت متصدرة المرحلة الأولى، الإسبانية جوليا سيراباسا، إلى المركز الثالث، مسجلة 52:20 دقيقة.

وفي المرحلة الثالثة، لمسافة 20 كيلومتراً، تقدمت أفنان من الثاني إلى الصدارة بزمن قدره 41:37 دقيقة، كما صعدت شارينا الفلاسي من السادس إلى الوصافة بزمن 41:16 دقيقة، وثالثة الفارسة الأرجنتينية ميلينا مينديز متقدمة من الخامس، ومسجلة زمناً قدره 41:44 دقيقة، بينما حافظت الفارسة الإسبانية لايا سوريا بينول على موقعها في المرتبة الرابعة مسجلة زمناً قدره 41:48 دقيقة، وتقدمت الفارسة التشيلية كاتالينا لورينز من المركز الـ11 إلى الخامس على صهوة الجواد «أر بارك أر مين» المملوك إلى إسطبلات (إف 3)، مسجلة زمناً قدره 41:59 دقيقة.

حسمت الفلاسي اللقب على صهوة الجواد «سيرافينو»، رغم احتلالها المركز الـ20 في المرحلة الأولى.

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