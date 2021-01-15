الامارات | محمود خميس يستعرض عضلاته

شكرا لقرائتكم خبر عن محمود خميس يستعرض عضلاته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 يناير 2021

نشر لاعب النصر، محمود خميس، صورة له أثناء التدريب في صالة الجيم، يستعرض فيها عضلاته، وما وصل إليه من قوة، في مشهد كرره اللاعب في أكثر من مناسبة.

شهدت الصورة الكثير من ردود الأفعال، معظمها كان في مصلحة اللاعب، إذ أثنى المتابعون على ما قام به من عمل واجتهاد حتى وصل إلى هذا الجسم المثالي للاعب كرة القدم، وللتأكيد على ما وصل إليه اللاعب من بنيان مثالي، بفضل التدريبات الشاقة التي خضع لها في الفترة السابقة.

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