الامارات | محكمة التحكيم الرياضي تنظر في قضية الوحدة وباتنا اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة التحكيم الرياضي تنظر في قضية الوحدة وباتنا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الموقع الرسمي لمحكمة التحكيم الرياضي أن الأخيرة ستنظر، اليوم، في قضية شركة نادي الوحدة لكرة القدم، والمحترف المغربي السابق في صفوف الفريق، مراد باتنا. وكان الوحدة قد لجأ للمحكمة للاستئناف ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي ألزمه بدفع مليون و100 ألف دولار للاعب المغربي، تمثل مستحقاته وبقية قيمة عقده.

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