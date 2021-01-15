الامارات | كلباء يهدّد «ملك الشتاء»

شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يهدّد «ملك الشتاء» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى فريق الشارقة إلى الحفاظ على صدارته، اليوم، مع ختام ذهاب دوري الخليج العربي، وبالتالي تحقيق لقب الشتاء، وذلك حين يستقبل الساعة الخامسة مساءً على ملعبه فريق اتحاد كلباء. ويأمل الشارقة أن يتجنب أي مفاجآت من «الحصان الأسود» في البطولة، الذي لم يخسر منذ ثماني جولات، ويقدم مستويات مميزة. ويحتل الشارقة مقدمة الترتيب بـ29 نقطة، متقدماً على وصيفه الجزيرة بنقطتين، بينما كلباء في المركز السابع بـ19 نقطة.

ويهدد الشارقة ضيفه بتكرار سيناريو فوزه الأخير عليه في آخر لقاء جمع بينهما في كأس رئيس الدولة بهدفين نظيفين، بجانب أيضاً تفوقه عليه في الموسم الماضي ذهاباً وإياباً بنتيجة 3-1 في المباراتين.

ويتسلح الشارقة بالجاهزية العالية للاعبيه، واكتمال صفوفه بعد عودة الدوليين، خصوصاً الحارس عادل الحوسني، وقائد الفريق شاهين عبدالرحمن.

ويسعى الشارقة إلى تحقيق الفوز العاشر في الدوري، وكان آخر انتصار في الجولة الماضية على عجمان بهدفين دون رد. ويعول على قوته الهجومية الضاربة، بقيادة هداف الدوري البرازيلي ويلتون سواريز، وصانع الألعاب إيغور.

ويسعى فريق كلباء جاهداً إلى حصد مزيد من النقاط وتحسين ترتيبه في الدوري، علماً بأن كلباء فاز في خمس مباريات وتعادل في أربع وخسر في ثلاث مباريات.

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