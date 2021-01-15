الامارات | «فهد» يعشق السفر إلى إسبانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن «فهد» يعشق السفر إلى إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 يناير 2021

كشف لاعب اتحاد كلباء، فهد سبيل، عن أنه يعشق السفر إلى مختلف الجهات في العالم، في هواية حافظ عليها منذ سنوات عديدة، ما أسهم في أن يزور الكثير من الدول والبلدان، إذ زار نحو 22 دولة، مؤكداً أنه يزور إسبانيا بشكل منتظم سنوياً، ويراعي من خلالها التعرف إلى أخبار ناديه المقرب لنفسه، برشلونة. وقال لـ«الإمارات اليوم» إنه يبحث عن كل شيء جديد في تلك الدول، ليتعرف إليه خلال سفراته العديدة، متمنياً أن يواصل ذلك بشكل دائم.

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