الامارات | أحمد إبراهيم: أتطلع إلى اللعب مع الفريق الخامس في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد إبراهيم: أتطلع إلى اللعب مع الفريق الخامس في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب لاعب المنتخب العراقي، أحمد إبراهيم، عن اعتزازه بالتكريم الذي حصل عليه من اتحاد كرة القدم الإماراتي، بعد المباراة الودية التي جمعت المنتخبين، الثلاثاء الماضي، بمناسبة خوضه المباراة رقم 100 مع أسود الرافدين، موجهاً الشكر إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس اتحاد الكرة، على الدعم الذي حصل عليه خلال فترة احترافه في ملاعب الإمارات، وبعدها.

وقال أحمد إبراهيم لـ«الإمارات اليوم»: «سعيد بوصولي لهذا العدد من المباريات الدولية، وأشعر بالفخر لتكريم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، الذي لم يقصر معي سابقاً عندما كنت في عجمان، حيث حظيت بالدعم والاهتمام»، مضيفاً: « لعبت لأربعة أندية إماراتية، هي: الوصل والظفرة وعجمان والإمارات، وأتطلع إلى اللعب مع النادي الخامس، وأعتقد أن ذلك قريب، وأعتز بكل فريق ارتديت قميصه ودافعت عن ألوانه».

وأضاف اللاعب العراقي: «أعتز بأن يكون مكان احترافي هو ملعب زعبيل، الذي شهد لي أول مباراة احترافية أخوضها في مسيرتي الرياضية، وكنت يومها بقميص الوصل الذي عشت معه أجمل الأيام الرياضية وغير الرياضية، واليوم يتم تكريمي بخوض المباراة الدولية الـ100 على ملعب الوصل أيضاً»، مؤكداً أن ذاكرته تختزن العديد من الذكريات الجميلة مع مختلف الفرق، لكن ذكرياته مع الوصل لا يمكن أن ينساها، وسيبقى يزور دبي ونادي الوصل دائماً.

وبخصوص تطلعاته للمرحلة المقبلة وعدد المباريات التي سيخوضها، قال أحمد إبراهيم: «أتمنى تحطيم الرقم القياسي لعدد المباريات الدولية مع منتخب العراق، المسجل باسم يونس محمود (السفاح)، والبالغ 148 مباراة دولية، وهو تطلع ليس سهلاً ويحتاج إلى التوفيق الرباني ودعم المسؤولين والجمهور، وهي العوامل ذاتها التي قادتني لخوض 100 مباراة ودية حتى الآن»، موضحاً: «هدفي الأساسي هو قيادة أسود الرافدين للتأهل لنهائيات كأس العالم 2022».

وأكمل: «لعبتُ في الكثير من الدوريات، لكني حظيت باستقرار ودعم إعلامي وراحة كبيرة في دوري الخليج العربي، مع اعتزازي بجميع الدوريات التي لعبت مع أنديتها وجميعها مميزة، لكن للدوري الإماراتي وقع خاص في مسيرتي الكروية».

وختم: «أشكر كل من ساعدني لكي أصل لمستواي الفني الحالي، وكل مسؤولي الأندية التي لعبت فيها بالإمارات، كما أدين بالفضل كثيراً لجمهور الوصل الذي لايزال الكثيرون منه على تواصل معي، والشكر للجالية العراقية في الإمارات، وتربطني بها صداقة رياضية واجتماعية في آن واحد».

النجم العراقي:

«هدفي الأساسي هو قيادة أسود الرافدين للتأهل لنهائيات كأس العالم 2022»..

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فرق لعب لها أحمد إبراهيم في الملاعب الإماراتية هي: الوصل والظفرة وعجمان والإمارات.

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