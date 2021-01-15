الامارات | عقدة «المباريات الكبيرة» تزعج النصر أمام شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن عقدة «المباريات الكبيرة» تزعج النصر أمام شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض النصر مواجهة من العيار الثقيل عندما يحل ضيفاً على شباب الأهلي في الجولة 13 من دوري الخليج العربي، الساعة الثامنة على استاد راشد في دبي، إذ سيكون أبرز ما يزعج «العميد» هو عقدته مع المباريات أمام الفرق المرشحة للمنافسة على اللقب، حيث لم يحقق أي انتصار في «المباريات الكبيرة» منذ بداية الموسم.

وتعادل النصر في الجولة الأولى على ملعبه أمام الجزيرة بهدف لكل فريق، بينما خسر خارج ملعبه أمام الشارقة بهدفين مقابل هدف، كما خسر على ملعبه أمام العين بالنتيجة ذاتها، وأخيراً تعادل على ملعبه مع الوحدة بهدفين لكل فريق.

وفي الوقت الذي لا يقدم شباب الأهلي فيه أفضل مستوياته، لكنه يخوض المباراة، وليس أمامه خيار آخر غير الفوز، خصوصاً أنه لم يحقق أي انتصار في آخر خمس مباريات، بتعادله أمام الشارقة والظفرة وبني ياس والوصل وخسارته أمام الفجيرة. ويحتل الفريق حالياً المركز الثامن بـ16 نقطة، بينما يتقدم عليه النصر في المركز الثالث بـ23 نقطة.

وقال المدرب مهدي علي، في المؤتمر الصحافي: «اللاعبون قاموا بعمل كبير خلال التمارين اليومية، ونتمنى تقديم مستوى جيد يليق بالديربي، ويستمتع به الجمهور».

وعن الغيابات، قال: « ثقتي باللاعبين الموجودين كبيرة، وعودة كارتابيا وهيلدون إضافة للفريق».

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