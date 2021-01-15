شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح: غياب فان دايك أثر على أداء ليفربول ولا أحب الخروج من الملعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أنه يفضل خوض كل المباريات كأساسي ولا يفضل الإجازات أو الخروج من الملعب حتى آخر لحظة.

وقال صلاح في حوار مع قناة "سكاي سبورتس"، إنه يحب لعب كل دقائق المباراة ولا يغادر الملعب لكنه يلتزم بما يقوله المدرب او القرار الذي ياخذه، وهذا دوره كلاعب في الفريق.

وأضاف صلاح: " لا يمكنني الحديث عن خطط المدرب وطريقته، لكن على المستوى الشخصي يمكنني دائماً لعب كل المباريات بعيداً عن المداورة وتلك الأشياء".

وعن أسباب التراجع في بعض فترات الموسم الجاري، أكد صلاح أن الفريق عانى من إصابات متكررة وكثيرة وتسبب ذلك في نقص كبير بخط الدفاع وهو ما أثر سلبًا على الفريق بشكل عام.

وتابع صلاح أن غياب فان دايك بسبب الإصابة بالرباط الصليبي والتي تعرض لها في مباراة إيفرتون أثرت بالسلب على الفريق نظرًا لأهمية فان دايك والذي يعد الأفضل في العالم بمركزه.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 هدفاً، قبل خوض مواجهة كلاسيكية في إنجلترا ضد مانشستر يونايتد في صراع الصدارة يوم الأحد المُقبل، حيث يأمل صلاح في التسجيل وقيادة فريقه لفوز يُعيد له الصدارة بفارق الأهداف.